Путін і Медведєв готуються пірнути на дно моря в окупованому Криму (фото)

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив російський прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов. При цьому він виклав відповідні фотографії.

"Володимир Путін сьогодні в експедиції РГТ у Криму зануриться на батискафі до знайденої на дні моря візантійської галери", - зазначає Смирнов.

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При цьому він додав, що передбачається, що разом з Путіним до візантійської галери на батискафі РГТ зануриться і Медведєв.

"Дмитро Анатолійович на спорті. Схоже, готувався до занурення", - прокоментував фото журналіст.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв перебуває з робочою поїздкою в окупованому Криму. Туди він повинен був приїхати слідом за Путіним.