Прем'єр Росії їде до окупованого Криму слідом за Путіним

Медведєв має намір відвідати у кримському селі Стерегуще «Всеросійський молодіжний освітній форум «Таврида» і зустрітися з учасниками форуму, передає "Радіо Свобода" з посиланням на прес-служба уряду РФ.

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Серед учасників заходу також вказані міністр освіти і науки Росії Дмитро Ліванов, керівник Федерального агентства у справах молоді Сергій Поспєлов.

«Всеросійський молодіжний освітній форум «Таврида», призначений для талановитої молоді, триватиме в Криму до 2 вересня. Вперше цей захід провели на півострові торік, коли Крим уже був окупований Росією.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 17 серпня проведе в Ялті у рамках робочої поїздки засідання президії Державної ради, присвячене розвитку туризму в Російській Федерації.