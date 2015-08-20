Російський вертоліт порушив повітряний простір Грузії

Вертоліт Мі-8, що з'явився над селом Зардианткарі Горійського району, розташованих біля кордону з Південною Осетією, повідомляє РІА Новости.

При цьому МЗС Грузії закликало місію спостерігачів Євросоюзу (МСЄС) і співголів женевських переговорів дати оцінку інциденту.

"Подібні дії Російської Федерації є провокацією і створюють загрозу безпеці та збереженню стабільності", - йдеться у заяві відомства.

Читайте такожБританські військові опублікували фото перехоплення російських літаків

Варто зазначити, що поки жодних коментарів від російської сторони не надходило.

Нагадаємо, Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією після визнання Москвою незалежності Абхазії і Південної Осетії в серпні 2008 року.