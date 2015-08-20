Російський вертоліт порушив повітряний простір Грузії
МЗС Грузії заявило, що російський вертоліт порушив повітряний простір країни.
Вертоліт Мі-8, що з'явився над селом Зардианткарі Горійського району, розташованих біля кордону з Південною Осетією, повідомляє РІА Новости.
При цьому МЗС Грузії закликало місію спостерігачів Євросоюзу (МСЄС) і співголів женевських переговорів дати оцінку інциденту.
"Подібні дії Російської Федерації є провокацією і створюють загрозу безпеці та збереженню стабільності", - йдеться у заяві відомства.
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Варто зазначити, що поки жодних коментарів від російської сторони не надходило.
Нагадаємо, Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією після визнання Москвою незалежності Абхазії і Південної Осетії в серпні 2008 року.