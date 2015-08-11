МЗС Грузії передало ноту РФ через появу російського прикордонного знаку

Про це повідомляє ТСН.

Як заявляють в МЗС Грузії, в документі висловлюється протест проти зафіксованого факту повторного незаконного зведення прикордонного банера біля села Цителубані Горійського району.

У цій же записці йдеться про інші вчинені на території Грузії протягом липня порушення, відзначають в МЗС Грузії.

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Також стало відомо про нові факти перенесення лінії окупації вглиб території, яка контролюється грузинською стороною. Зокрема, повідомляється, що окупаційна лінія була просунута вглиб на 800 метрів в Карельському районі Грузії, в результаті чого частина земель жителів села Тамарашені опинилася по той бік лінії окупації.

В МЗС і МВС Грузії цю інформацію поки не коментують, а спецпредставник прем'єр-міністра Грузії в питаннях відносин з Росією Зураб Абашидзе заявив журналістам, що цієї інформації у нього поки немає і він збирається з'ясувати її у своїх колег.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 8 серпня, в Грузії пройшли жалобні заходи до 7-ї річниці російсько-грузинської війни 2008 року.

Зазначається, що в ніч з 7-го на 8-е серпня 2008 року російські військові увійшли до Грузії після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. У результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії і Південної Осетії та ввела додаткові війська й озброєння на свої військові бази на цих територіях. Усі держави світу – за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру – визнають ці регіони територією Грузії, окупованої Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло більше 400 людей, понад 2 тисячі були поранені.