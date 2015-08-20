На півдні Росії град розміром з куряче яйце побив будинки, машини і людей

Про це повідомляє "Независимая газета".

Основний удар стихії припав на місто Железнодоводськ Ставропольського краю. Тут до лікарні потрапили близько десяти осіб: всі вони травмовані градинами, є перелом, але, на думку лікарів, він отриманий внаслідок падіння, коли потерпілий тікав від негоди. В основному травмовані - літні люди, які не встигли швидко сховатися від граду.

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У Карачаєво-Черкеській Республіці після граду залишилися без світла півтори тисячі жителів сіл. Також без електропостачання опинилися жителі Прохладненського району Кабардино-Балкарської Республіки – смерч з градом пронісся над селищами Ульянівським, Гвардійським, Граничним, Придорожнім, Далеким, Виноградним і Красносельським.