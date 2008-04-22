РБ ООН проведе екстрене засідання щодо Абхазії

Рада безпеки ООН у понеділок задовольнила прохання Грузії про скликання екстреного засідання ради безпеки щодо ситуації в зоні грузино-абхазького конфлікту, повідомило джерело в ООН.

Як передає Газета.ру, засідання відбудеться в середу, 23 квітня.

Минулого тижня президент Росії Володимир ПУТІН дав доручення уряду розробити заходи для надання наочної допомоги жителям самопроголошених Абхазії і Південної Осетії. Після цього Грузія зажадала скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН, на якому має намір ініціювати обговорення ситуації в регіоні.

Як повідомив раніше постпред Грузії при ООН Іраклій АЛАСАНІЯ, в екстреному засіданні РБ має намір взяти участь грузинський міністр закордонних справ Давид БАКРАДЗЕ, котрий уже прибув до Нью-Йорка.