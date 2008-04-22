РБ ООН проведе екстрене засідання щодо Абхазії
09:44, 22 квітня 2008Світ
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Прохання Грузії задовольнили
Рада безпеки ООН у понеділок задовольнила прохання Грузії про скликання екстреного засідання ради безпеки щодо ситуації в зоні грузино-абхазького конфлікту, повідомило джерело в ООН.
Як передає Газета.ру, засідання відбудеться в середу, 23 квітня.
|Володимир Путін
Як повідомив раніше постпред Грузії при ООН Іраклій АЛАСАНІЯ, в екстреному засіданні РБ має намір взяти участь грузинський міністр закордонних справ Давид БАКРАДЗЕ, котрий уже прибув до Нью-Йорка.
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