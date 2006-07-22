Тисячі людей тікають від вулкана Майон

Більше тисячі людей в паніці тікають з територій довкола вулкана Майон (Mayon), який продовжує виверження в центральній частині Філіппін, повідомляє у суботу національне інформаційне агентство ПНА.

Розташована на острові Лусон "вогняна гора" заввишки 2 тисячі 462 метри викидає потоки лави і пірокластичні хмари - суміш розпечених газів і уламків каміння.

Філіппінський інститут вулканології і сейсмології (ФІВС) оцінює загальну вагу викинутих вулканом впродовж п`ятниці газів і каменів в 3 тисячі 816 тонн. Крім того, впродовж того ж дня в цьому районі зареєстровано 369 підземних поштовхів. Близько 1,2 тисяч жителів покритих вулканічним попелом сіл, розташованих в радіусі вісьмох кілометрів від кратера, шукають притулку у віддаленіших населених пунктах.

І це ще не головне виверження, якого місцеві фахівці чекають вже кілька тижнів, заявив директор ФІВС Ренато Солідум (Renato Solidum). Проте воно може початися вже впродовж кількох наступних днів, додав він.

На цей випадок в небезпечній зоні вже підготовлені десятки вантажівок, щоб евакуювати населення. Готові і 34 евакуаційні центри, щоб прийняти евакуйованих.

Майон проявляє підвищену активність з жовтня 2004 року. Тоді ж уряд Філіппін ввів навколо кратера вулкана шестикілометрову "зону постійної небезпеки".

Ще наприкінці лютого впродовж 13,5 годин там було зареєстровано 147 низькочастотних вулканічних поштовхів порівняно з нормою в п`ять або менше. Крім того, в кратері вулкана посилилися викиди газів і з нього піднявся стовп попелу заввишки в 500 метрів.

"З технічного погляду, вулкан вже почав вивергатися через лаву, що накопичилася всередині нього, але ми постараємося попередити про вибух (виверження), яке стало б набагато небезпечнішим", - сказав тоді Солідум.

Вулкан Майон вивергався з 1616 року близько 50 разів. У 1814 році, коли він поховав під шаром вулканічного шламу ціле місто, загинуло понад 1200 людей. Виверження в 1993 році забрало 79 життів. А в 2001 році його нове пробудження змусило владу евакуювати близько 50 тисяч тамтешніх мешканців.

Разом з сусідньою Індонезією, яка займає перше місце в світі за кількістю активних вулканів Філіппіни, де їх "лише" 22, входять до так званого тихоокеанського "Вогняного кільця". Ця смуга вулканів і тектонічних розломів у форму підкови завдовжки в 40 тисяч кілометрів оповиває Тихий океан, пролягаючи іздовж узбережжя Південної і Північної Америки до південної частини Аляски, потім повертає до Японії, Філіппін і Індонезії і завершується в районі острова Нова Гвінея, Нової Зеландії і південно-західної Океанії.

У результаті зіткнення тектонічних плит, що відбувається там, щільніші з них під колосальним тиском спускаються до мантії земної кулі і на глибині близько ста кілометрів під поверхнею починають плавитися, спричинюючи часті викиди розжареної лави. Саме у "Вогняному кільці" розташовані майже 90% з приблизно півтора тисяч відомих вулканів планети. Там же мають місце 90% всіх землетрусів на землі.

Виверження філіппінського вулкана Пінатубо в червні 1991 року, яке забрало близько 800 людських життів, стало одним з найпотужніх в світі впродовж всього XX століття.

РІА "Новини"