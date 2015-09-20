Дані екзит-полів: партія Ципраса перемагає на дострокових парламентських виборах у Греції

Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з цими даними, правоцентристська партія "Нова демократія" Вангеліса Меймаракіса набирає 28,5-30,0% голосів.

На третє місце вийшла ультраправа "Хріс Авгі" ("Золота зоря"), яка одержує, за уточненими даними, 7,0-8,0% голосів. За нею слідують коаліційний блок лівоцентристської ПАСОК з "Демократичними лівими" (ДІМАРОВ), яка отримує 6,0-7,0% голосів. Далі йдуть Компартія Греції з 5,5-6,5%, а також центристська "Потами" ("Ріка") з 4,0-4,5%.

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Правоцентристська партія "Незалежні греки" (АНЭЛ), що входила раніше в уряд разом з СІРІЗА, набирає 3-4%. Створена "дисидентами", які вийшли з СІРІЗА, партія "Лаики Энотита" ("Народна єдність") на чолі з екс-міністром енергетики Панайотисом Лафазанисом - 2,5-3,0%, Союз центристів - 3,0-4,0%.

Для проходження в парламент, необхідно подолати тривідсотковий бар'єр.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Греції в 7 ранку відкрилися виборчі дільниці на загальних парламентських виборах. Основна боротьба розгорнеться між знаходиться зараз у влади лівої партії "Сіріза" і консервативної "Нової демократії", лідером якої виступає колишній міністр оборони Вангеліс Меймаракис.