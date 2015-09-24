США не мають наміру розміщувати в 2015 році нові атомні бомби у Німеччині
Ні про яке розміщенні в Німеччині у поточному році нових американських атомних боєзарядів - бомби B61-12 - мови не йде.
Про це ТАСС повідомила заступник керівника прес-служби Національного управління ядерної безпеки (НУЯБ) при міністерстві енергетики США Шеллі Лавер, коментуючи публікації на цю тему в німецькій пресі.
Вона підтвердила, що, відповідно до планів, що реалізуються Вашингтоном і які вже оприлюднювалися раніше, етап "серійного виробництва B61-12 почнеться не раніше 2020 фінансового року".
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"Статті, які передбачають розгортання (цих боєприпасів) у Європі до кінця (нинішнього) календарного року, є неточними", - запевнила Лавер.
Як зазначав УНІАН раніше, сайт німецького телеканалу ZDF з посиланням на власні джерела повідомив, що США мають намір розмістити на авіабазі бундесверу в місті Бюхель (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) 20 атомних бомб типу B61-12.