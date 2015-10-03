Слідство: вбивця 10 людей в американському коледжі купив усю зброю легально

За повідомленням влади, усю зброю було придбано легально, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Шість одиниць зброї були знайдені на тілі чоловіка, вбитого в перестрілці з поліцією, ще сім виявлені в нього вдома,

Сенатор від Орегону Рон Уайден у п'ятницю слідом за Бараком Обамою закликав вжити заходів щодо запобігання подібних випадків у майбутньому.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, кількість загиблих у результаті стрілянини на території коледжу Umpqua в Орегоні становить 10 осіб, ще семеро отримали поранення. Сам нападник був убитий.

Раніше президент США Барак Обама виступив із зверненням, у якому закликав посилити закони, що стосуються продажу й носіння зброї.

"Ми не єдина країна на Землі, де є люди з психічними захворюваннями або є бажаючі заподіяти шкоду іншим. Але ми - єдина з передових країн, де такі масові розстріли відбуваються кожні кілька місяців", - сказав президент.