Радбез ООН схвалив застосування військової сили країнами ЄС до перевізників біженців

Про це йдеться в повідомленні Associated Press, пише Європейська правда.

"Люди не можуть безкарно отримувати прибуток від цієї торгівлі" - сказав посол Британії Метью Райкрофт.

Зазначається, що резолюція прийнята у відповідності з главо 7 Хартії ООН, що означає – дії ЄС можуть бути підсилені військовими засобами.

Згідно з повідомленням, резолюція також дозволяє Євросоюзу і окремим країнам "брати на абордаж судна з метою збереження життя мігрантів чи жертв торгівлі людьми" і проводити операції з пошуку і захоплення суден протягом одного року.

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При цьому, як зазначили дипломати в Радбезі ООН, мігранти, яких знайдуть на таких суднах, будуть направлятися до Італії.

Як наголошується в резолюції, метою подібних операцій не може бути обмеження прав людини чи обмеження прав мігрантів на пошук захисту.