У Баварії на кордоні створять "транзитну зону" для мігрантів

Про це заявив прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеєгофер, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. Баварський прем'єр сказав, що конкретна пропозиція буде складена двома сторонами, баварським урядом і федеральним урядом, на цьому тижні.

Читайте такожБаварія погрожує Німеччині судом, якщо вона не захоче обмежити потік біженців

Баварія є точкою входу для багатьох тисяч людей, які прибувають до Німеччини кожен день.

Раніше ЗМІ повідомляли про законопроект, який передбачає створення транзитної зони, щоб тримати мігрантів на прикордонних переходах, поки їх клопотання про надання притулку не будуть розглянуті.

Критики кажуть, що те, що можна легко реалізувати в аеропорту, важко ввести уздовж сухопутного кордону протяжністю 3500 км.

Як повідомлялося, Федеральна земля Баварія погрожує німецькому уряду судом, якщо той не прийме негайні кроки з обмеження потоку мігрантів.