У Білорусі уряд склав повноваження перед переобраним на п'ятий термін Лукашенком
17:03, 16 жовтня 2015Світ
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Уряд Білорусі ухвалив рішення про складання повноважень перед новообраним президентом.
REUTERS
Як передає Газета.ру, таке рішення міститься у постанові ради Міністрів №870 «Згідно зі статтею 106 Конституції Республіки Білорусь, статтею 9 Закону Республіки Білорусь від 23 липня 2008 року «Про Раду Міністрів Республіки Білорусь» скласти повноваження уряду Республіки Білорусь перед новообраним президентом».
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Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.
Раніше Центрвиборчком Білорусі затвердив остаточні результати виборів президента республіки, на яких переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
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