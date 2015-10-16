У Білорусі уряд склав повноваження перед переобраним на п'ятий термін Лукашенком

Як передає Газета.ру, таке рішення міститься у постанові ради Міністрів №870 «Згідно зі статтею 106 Конституції Республіки Білорусь, статтею 9 Закону Республіки Білорусь від 23 липня 2008 року «Про Раду Міністрів Республіки Білорусь» скласти повноваження уряду Республіки Білорусь перед новообраним президентом».

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Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Раніше Центрвиборчком Білорусі затвердив остаточні результати виборів президента республіки, на яких переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.