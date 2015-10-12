Путін вважає перемогу Лукашенка свідченням "високого політичного авторитету"

Володимир Путін відправив Олександру Лукашенку телеграму, в якій привітав його з перемогою на президентських виборах. Про це повідомили в прес-службі Кремля.

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Володимир Путін заявив, що "переконлива перемога Олександра Лукашенка на виборах свідчить про високий політичний авторитет і довіру з боку населення", а також про активну підтримки чинного курсу на подальший соціально-економічний розвиток країни.

Президент Росії також упевнений, що державна діяльність Олександра Лукашенка буде сприяти розвитку російсько-білоруського стратегічного партнерства, нарощуванню співпраці в рамках Євразійського економічного союзу, СНД та інших структур.

Як повідомлялося, раніше ЦВК Білорусі оприлюднила результати, згідно з якими Лукашенко отримав 83,5% голосів на президентських виборах.