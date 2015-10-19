Суд заарештував екс-прем'єра Молдови на 30 діб

Самого Філата не було в суді, його інтереси представляв адвокат Ігор Попа, передає newsmaker.md.

Як заявила прокурор Адріана Бецишор, суддя погодився з проханням звинувачення застосувати попередній арешт терміном на 30 днів, так як було надано достатньо підстав для застосування цього заходу.

Нагадаємо, Володимир Філат був затриманий співробітниками НЦБК у четвер, 15 жовтня, після засідання парламенту, в ході якого генпрокурор Корнеліу Гурін виступив із обвинуваченнями на його адресу. Гурін звинуватив Філата в причетності до «крадіжки мільярда» і звернувся до парламенту з вимогою зняти з лідера ЛДПМ депутатський імунітет. 79 депутатів проголосували за зняття імунітету з лідера ЛДПМ.

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Термін попереднього арешту Володимира Філата закінчувався сьогодні. Якщо б суд не виніс рішення, екс-прем'єр був би відпущений на свободу.

Під час засідання перед будівлею суду пройшли два мітинги: люди виступали як на захист Володимира Філата, так і з гаслами «Поверніть мільярд!», «Хочемо справедливості!» і «Філата в тюрму!». У якийсь момент бійцям спецназу довелося розділити дві групи мітингувальників.

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