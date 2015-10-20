Латвія подумує про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Причиною такої ініціативи стало затримання двох великих груп нелегальних мігрантів, які проникли на територію Латвії через білоруський кордон, розповіла в інтерв'ю передачі Rīta panorāma на Латвійському телебаченні прем'єр Лаймдота Страуюма, пише lsm.lv.

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За словами глави уряду, число випадків незаконного проникнення на територію країни останнім часом помітно зросло.

Це робить актуальним не тільки питання охорони кордонів, але і змушує думати про створення якогось нового шляху, по якому біженці проникають в ЄС.

«Вже дві групи прийшли [в Латвію] з Білорусі. Багато європейських держав будують паркани і це може бути можливим рішенням. (...) Зрозуміло, що стріляти в людей ніхто не буде. Але ми повинні бути готові приймати їх, розмішати, а потім, якщо це не шукачі притулку, а «економічні мігранти», видворяти їх з країни», - говорить Страуюма.

Прем'єр визнала, що вона особисто підтримує будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Але не на всіх дільницях, а лише там, де можуть робитися спроби незаконного перетину.

«Це паркан з третіми країнами. Набагато страшніше, якщо ми почнемо будувати паркани всередині Європи», - заявила Страуюма.