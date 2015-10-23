Пентагон назвав ім'я першого загиблого у боротьбі з ІДІЛ американського солдата

Це 39-річний майстер-сержант Джошуа Л. Вілер (Master Sgt. Joshua L. Wheeler) з міста Роланд, штат Оклахома, передає Lenta.ru з посиланням на Military.com.

Як йдеться в заяві, він помер після бою у провінції Кіркук від поранень, "отриманих унаслідок застосування ворогом стрілецької зброї".

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Відомо, що він служив у командуванні спеціальних операцій сухопутних сил у Форт-Бреггу, штат Північна Кароліна. Крім того, повідомляється, що в бою біля Хавіджі поранені четверо курдських спецназівців.

З боку «Ісламської держави» (ІД) загинули близько 20 бойовиків, п'ятеро потрапили у полон. Крім того, американці і курди захопили цінні розвіддані.

Раніше УНІАН повідомляв, що американський військовий був убитий під час операції з порятунку десятків заручників в Іраку. Це перші бойові втрати США в боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».