Слідство за фактом ДТП у Франції, в якій загинули 43 особи, триватиме 2-3 місяці
Розслідування зіткнення пасажирського автобуса з вантажною машиною, що стався в департаменті Жиронда, триватиме 2-3 місяці.
Про це заявив в місті Пюіссеген представник місцевої жандармерії, повідомляє ТАСС.
За його даними, на місці події працює група слідчих, яка складається з 40 чоловік. Всього в район прибули близько 250 жандармів.
Представник жандармерії повідомив, що "автомобіліст, який прибув на місце події відразу після автокатастрофи врятував кількох пасажирів". Згідно з першими даними, саме він розбив кілька стекол автобуса, щоб пасажири могли покинути його.
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Співробітник правоохоронних органів не зміг уточнити, чи вибухнув при зіткненні бензобак вантажівки або автобуса. "Але такі випадки сильної пожежі на місці зіткнення - велика рідкість", - зазначив він. "Водій автобуса, який вижив, перебуває в стані шоку", - сказав він.
"Ідентифікація жертв триватиме ще три дні", - додав він.
Нагадаємо, на півдні Франції в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 43 людини. Аварія сталася приблизно в 57 кілометрах від міста Бордо, автомобілі загорілися після зіткнення. В автобусі перебувало близько 50 пасажирів.
Крім того, Ксав'є Саблетт, мер містечка Пюіссеген, поблизу якого сталася трагедія, заявив, що автомобільну аварію на півдні Франції, жертвами якої стали десятки людей, викликала вантажівка-лісовоз, що заблокував дорогу.