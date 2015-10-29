Опитування: 54% росіян підтримують авіаудари по Сирії, при цьому 59% не готові приймати біженців з країни

З опитування випливає, що росіяни стали пильніше стежити за сирійським конфліктом. За результатами жовтня про конфлікт в Сирії нічого не знають лише 11% (в минулому місяці - третина громадян), передає РБК.

З 33% до 18% знизилося і число тих, кого взагалі не цікавить політика російського керівництва Сирії.

Майже 39% опитаних вважають головною шкодою від операції загибель російських військовослужбовців у ході операції або в ході терактів проти них.

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Серед інших загроз респонденти виділили загрозу "надовго загрузнути в цьому конфлікті" і "зростання терористичної загрози з боку "Ісламської держави". 11% ніякої шкоди не помітили.

На початку жовтня 46% респондентів допускали, що військове втручання може перерости в "новий Афганістан", однак тепер з подібними побоюваннями погодилися на 11% менше росіян. Половина заявила, що це "малоймовірно" і "виключено".

66% громадян РФ, як і раніше виступають проти введення військ. Росіяни підтримують нанесення авіаударів (54%), військові консультації та постачання озброєння (62%), гуманітарну та дипломатичну допомогу Сирії. При цьому 59% не готові приймати біженців з країни.

Беручи участь у війні в Сирії, російське керівництво запобігає загрозі "перенесення на територію Росії військових дій ісламських радикалів і терористів", вважають 47% росіян.

Третина вважає, що Росія захищає уряд Башара Асада, щоб запобігти ланцюгу "кольорових революцій", "провокованих США по всьому світу". 18% впевнені, що Росія відстоює економічні інтереси російських компаній на близькому сході. 17% сказали, що не розуміють мотивів Росії.

48% опитаних впевнені, що РФ завдає авіаударів по позиціях ІДІЛ, 13% - що по опозиції. 21% погодилися, що Росія б'є і по тим і по іншим. 70% переконані, що удари по ІДІЛ ефективні.

При цьому інформація про жертви серед мирного населення, поширювана західними ЗМІ, не відповідає дійсності, вважають 53% опитаних.

Опитування проведено 23 - 26 жовтня 2015 р. за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%