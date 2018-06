У Сирії журналісти сфотографували колону російської техніки (фото)

Фотодокази оприлюднили напередодні у своїх мікроблогах у Twitter журналісти Юліан Рьопке і Чарльз Лістер. У кадр потрапили новітні російські машини радіоелектронної боротьби, бронетранспортер, криті вантажівки КамАЗ та "Урал" із невідомим вмістом, а також важка артилерія (152-міліметрова гаубиця МСТА-Б), передає 5 канал.

Читайте такожВійськова авіація РФ завдала ударів по законсервованих базах терористів у Сирії

У одній із вантажівок брезент частково відкинутий, а у кузові виявились солдати ЗС РФ. Вони одягнені у стандартну темнозелену уніформу ЗС РФ з камуфляжем т. зв. "російський піксель", а частково - у нові однострої "пустельного" забарвлення, перші зразки якого днями були помічені у окупаційних військ у Криму.

У коментарях до фото користувачі відзначають: знаки приналежності на бронетехніці відсутні або замазані так само, як це було із російською технікою, яка вторглась до України.

"Only air strikes"?! #RussianArmy column with Msta-B artillery passes #Latakia for the front. via @Charles_Listerpic.twitter.com/spgJGEHjxS