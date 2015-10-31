Президент Румунії назвав причину виникнення пожежі у нічному клубі Бухареста, внаслідок якої загинули 27 осіб

Як повідомляє BBC, таку заяву зробив президент Румунії Йоганніс Клаус, що навідався на місце трагедії, пише Європейська правда.

"Я засмучений, але також обурений тим, що трагедія такого масштабу могла мати місце в Бухаресті. У нас вже є ознаки того, що правові норми не були дотримані. Я сподіваюся, розслідування буде проведено швидко та безпристрасно",- заявив він.

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Відвідувачі клубу, що вижили, розповідають, що пожежа почалася під час виступу хеві-метал групи Goodbye to Gravit. В цей час у клубі було біля 400 осіб. Деякі відвідувачі спочатку подумали, що пожежа була частиною шоу.

За даними видання, в соціальних мережах вже з’явилося фото, яке дозволяє припустити, що причиною пожежі став запуск феєрверку.

При цьому клуб розташований у приміщенні колишньої фабрики і мав лише два невеликі виходи, один з яких спочатку біло заблоковано. "Люди непритомніли. Це був повний хаос, люди були затоптані,",- розповідає свідок подій Віктор Іонеску.

Нагадаємо, близько 200 людей отримали поранення, в тому числі від опіків та отруєння чадним газом. Понад 140 осіб госпіталізовано.

Внаслідок пожежі загинуло 27 осіб, але існує вірогідність, що ця цифра зросте.