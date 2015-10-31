Пожежа в нічному клубі Бухареста: десятки загиблих і близько 180 постраждалих

Про це повідомив у суботу віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ Румунії Габріель Опря, передає ТАСС.

У п'ятницю в клубі, розташованому у підвальному приміщенні, проходив безкоштовний рок-концерт, на який прийшло близько 400 осіб. За попередніми даними, під час піротехнічного шоу загорілися елементи декору з пінопласту на стелі, почалося сильне задимлення, а потім пролунав вибух.

Як повідомили очевидці, багато відвідувачів у паніці кинулися до єдиного виходу, де сталася тиснява. Як повідомляється, багато хто загинув від задухи. За даними румунських ЗМІ, серед загиблих є іноземці.

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На місце події прибули 60 бригад швидкої допомоги та пожежники, був розгорнутий мобільний госпіталь. Постраждалі були доставлені до 10 лікарень Бухареста.

Стан 25 госпіталізованих оцінюється як критичний, у багатьох серйозні опіки. Генеральний секретар міністерства охорони здоров'я Румунії Раед Арафат повідомив, що кількість жертв трагедії може зрости.

Президент Румунії Клаус Йоханніс висловив співчуття сім'ям загиблих під час пожежі. "Я глибоко шокований і засмучений трагедією, яка сталася сьогодні вночі в центрі міста. Це дуже сумний момент для всіх нас, для нашого народу і для мене особисто", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook. При цьому він висловив солідарність з родинами тих, хто постраждав від цієї трагедії".

Глава МВС Опря заявив, що розпочато розслідування причин трагедії. Крім того, сьогодні має відбутися екстрене засідання кабінету міністрів країни.