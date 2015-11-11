Кремль спростував інформацію щодо ключової теми щорічного послання Путіна
11:53, 11 листопада 2015Світ
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Кремль спростував інформацію про те, що головною темою послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам стане безпека.
REUTERS
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.
"Ні, не так", - заявив прес-секретар президента РФ, відповідаючи на прохання підтвердити публікацію, що стосується теми послання.
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Нагадаємо, раніше "Комерсант" повідомив, що тема безпеки стане ключовою в посланні президента Росії. У повідомленні також зазначалося, що однією з тем послання може стати і катастрофа російського Airbus над Синаєм.
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