ЗМІ назвали ключову тему щорічного послання Путіна

Однією з тем послання може стати й катастрофа російського Airbus над Сінаєм, передає "КоммерсантЪ".

Глава адміністрації президента Сергій Іванов вчора підтвердив, що заборона на авіасполучення з Єгиптом буде тривалою, хоча Росія не вважає теракт остаточною версією катастрофи лайнера.

А Володимир Путін на нараді з питань розвитку збройних сил заявив, що Росія розробить ударні системи, які можуть долати будь-які системи протиракетної оборони, над створенням яких продовжують працювати США.

Читайте такожЗМІ: російська сторона згодна з версією про бомбу, але поки не говорить про неї публічно

При цьому наголошується, що у разі вагомих аргументів, які підтверджують версію теракту на борту російського Airbus A321, в посланні Путіна буде піднята тема можливих заходів у відповідь і всієї антитерористичної стратегії на найближчий рік.

Оголошення послання має відбутися у першій декаді грудня. Джерела "Ъ", близькі до адміністрації президента РФ вказують на те, що дата послання вже не має жорсткої прив'язки до Дня Конституції 12 грудня, як це було в попередні роки.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Росії не прогнозує завершення розслідування катастрофи літака авіакомпанії "Когалимавіа" на Синаї цього року.