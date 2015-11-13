В результаті теракту в Бейруті загинули 43 людини, відповідальність взяло на себе ІД

У результаті теракту загинули щонайменше 43 людини, понад 240 отримали поранення, пише Reuters.

Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Як повідомляється, вибухи прогриміли неподалік від місцевого аеропорту, в районі Бурдж-аль-Бараджне, який також вважається опорним пунктом "Хезболли". Також, тут розташований табір палестинських біженців.

مباشر من موقع الانفجار pic.twitter.com/2e7kjkfJJb — عباس زهري (@zahri_abbas) November 12, 2015

Прем'єр-міністр Лівану Тамам Салям оголосив в п'ятницю в країні національний траур у зв'язку із загибеллю мирних громадян в результаті теракту на півдні Бейрута, повідомляє ТАСС.

"Цим терористичним вилазкам немає ніяких виправдань", - зазначив голова уряду. Він закликав співгромадян "до пильності, єдності і солідарності перед силами, які намагаються розпалити в країні міжусобицю".

Відзначається, що теракти здійснили два смертники на мотоциклах, які використовуються для доставки експрес-пошти та продуктів. Тому їм легко вдалося оминути блокпости в цьому густонаселеному районі. Місцем для своїх вилазок вони обрали жваву площу Айн-ес-Сікка, на ній розташована шиїтська мечеть і популярний торговий центр "Аль-Мансур".