Росія оснастить один з аеродромів Іраку радіолокаційною системою - ЗМІ

Про це 13 листопада повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в сфері військово-технічного співробітництва.

"В даний час ведеться постачання цього обладнання для ВПС Іраку. Контрактом передбачено оснащення одного з аеродромів в Іраку засобами радіотехнічного забезпечення польотів", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, російське обладнання дозволить забезпечити радіолокаційний контроль і навігацію на відстані до 400 км від аеродрому та здійснювати посадку літаків за приладами в умовах поганої видимості.

Як відомо, Ірак в останні роки є одним знайбільших покупців російської зброї і техніки. Ще в 2012 році був підписаний пакет контрактів на поставку Багдаду різної військової техніки на $4,2 млрд.