Росія підписала з Іраном контракт на постачання зенітних ракетних систем С-300

Про це заявив глава держкорпорації «Ростех» Сергій Чемезов в Дубаї, де проходить авіасалон Dubai Airshow 2015, пише Лента.ру.

«Довга епопея завершена», - оголосив Чемезов. Він пояснив, що контракт вже підписаний і набув чинності.

Чемезов підкреслив, що після відвантаження першої партії техніки Росія чекає офіційного відкликання іранського позову і врегулювання всіх претензій.

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При цьому він відмовився уточнити конкретну модель зенітних систем. Раніше повідомлялося, що Іран може отримати як системи лінії С-300П (ПМУ-1 або ПМУ-2), так і системи лінії С-300В (З-300ВМ «Антей-2500»).

Як відомо, у квітні 2015 року президент Володимир Путін зняв ембарго на постачання в Іран систем С-300.