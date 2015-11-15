Влада Франції розповіла про трьох ймовірних смертників

Ім'я одного бойовика з Франції опублікував у своєму Facebook депутат національних зборів країни, мер міста Шартр Жорж П'єр, передає РБК.

"Його ім'я було Ісмаїл Омар Мостефа", - заявив Жорж, додавши, що бойовик жив у Шартрі, принаймні до 2012 року. Депутат не навів про нього ніяких інших відомостей.

Французька газета Le Figaro зазначає, що саме Мостефа був 29-річним французом, особистість якого змогли раніше встановити за відбитками пальців.

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Він кілька разів був винним у різних правопорушення, однак ніколи не засуджувався до ув'язнення. Французька поліція вже затримала його брата та батька, які проживали в містечках на схід від Парижа.

Також ЗМІ наводять ім'я ще одного підозрюваного - Абдулабака Б. За даними каналу M6, які наводить видання, його ім'я вказувалося в сирійському паспорті, виявлений поруч з останками одного з терористів. При цьому слідчі ще не впевнені, що документ належав саме тому бойовику, поруч з яким був знайдений.

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У прокуратурі Греції повідомили, що в паспорті містяться відомості про те, що його власник народився в 1990 році. Раніше він не потрапляв у поле зору французьких спецслужб.

Крім того, вночі 15 листопада сербська газета Blic опублікувала зображення паспорта іншого передбачуваного терориста - громадянина Сирії Ахмеда Алмохаммеда, який потрапив до Парижа через балканський маршрут.

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3 жовтня він прибув на територію Греції, 7 жовтня - до Сербії з боку Македонії, після чого відправився далі до Хорватії і Австрії. Паспорт Алмохаммеда було виявлено поряд з останками одного зі смертників.