У Франції затримали батька та брата одного з паризьких терористів-смертників - ЗМІ

Про це пише "ЄвроПравда" з посиланням на Liberation.

Як повідомляють джерела, близькі до слідства, в будинках родичів бойовика, який був ідентифікований як громадянин Франції, сили антитерористичних підрозділів поліції проводять обшуки.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у Бельгії були заарештовані кілька людей, підозрюваних у причетності до терактів у Парижі.

Нагадаємо, 13 листопада в Парижі відбулася серія терактів. Згідно з останніми даними французької прокуратури, кількість загиблих внаслідок терактів зросла до 129, поранених - до 352.