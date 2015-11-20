Росія скинула в Сирії бомби з написами "За Париж" і "За наших" (відео)

Цей відеозапис опублікований на сторінці Міноборони Росії на YouTube.

"Льотчики і техніки з авіабази Хмеймім відправили своє послання терористам авіапоштою", - йдеться в описі до відео.

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Нагадаємо, раніше сьогодні глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що основні зусилля в Сирії зосереджені на підрив фінансово-економічної бази ІДІЛ.

"Знищено 15 об'єктів зберігання і переробки нафти, 525 автоцистерн. Припинено постачання на «чорний ринок» 60 тисяч тонн нафти на добу, терористи недорахувалися 1,5 мільйона доларів щодня", - сказав він у ході доповіді президенту РФ Володимиру Путіну.