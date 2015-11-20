Росія скинула в Сирії бомби з написами "За Париж" і "За наших" (відео)
20:53, 20 листопада 2015Світ
1703 0
На бомбах, скинутих військово-космічними силами РФ на території Сирії, було написано "За наших" і "За Париж".
На бомбах були написи-послання / Скріншот
Цей відеозапис опублікований на сторінці Міноборони Росії на YouTube.
"Льотчики і техніки з авіабази Хмеймім відправили своє послання терористам авіапоштою", - йдеться в описі до відео.
Читайте такожПутін вважає, що російська армія недостатньо бомбить Сирію
Нагадаємо, раніше сьогодні глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що основні зусилля в Сирії зосереджені на підрив фінансово-економічної бази ІДІЛ.
"Знищено 15 об'єктів зберігання і переробки нафти, 525 автоцистерн. Припинено постачання на «чорний ринок» 60 тисяч тонн нафти на добу, терористи недорахувалися 1,5 мільйона доларів щодня", - сказав він у ході доповіді президенту РФ Володимиру Путіну.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter