Підірвати фінансово-економічну базу ІДІЛ: у РФ озвучили мету бомбардувань Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав під час доповіді президенту РФ Володимиру Путіну.

«Основні зусилля зосереджено на підриві фінансово-економічної бази ІДІЛ. Знищено 15 об'єктів зберігання і переробки нафти, 525 автоцистерн. Припинено постачання на «чорний ринок» 60 тисяч тонн нафти на добу, терористи недорахувалися 1,5 мільйона доларів щодня», - сказав Шойгу.

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Він заявив, що збройні сили РФ проводять повітряну операцію «відплати» зі знищення лідерів терористичних організацій та їх поплічників, дезорганізації систем управління та матеріально-технічного забезпечення, а також руйнування об'єктів військової та нафтогазової інфраструктури ІДІЛ.

За його словами, з цією метою склад авіаційної групи збільшено вдвічі і доведено до 69 літаків, щодня відбувається 143 літаковиліти. Морська група налічує десять кораблів, з них шість - у Середземному морі, - додав він.

Шойгу заявив, що загалом було здійснено 522 літаковиліти і здійснено пуск 101 крилатої ракети повітряного і морського базування.

«Скинуто 1,4 тисячі тонн бомб різного призначення. Загалом уражено 826 об'єктів супротивника», - сказав він.

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За інформацією Шойгу, загалом під час повітряної операції ударів крилатими ракетами завдавали з акваторій Середземного і Каспійського морів на відстань до 1500 кілометрів, авіація застосовувалась з аеродромів на території Росії та Сирії. З боку Каспійського моря ударів завдавали 29 літаків дальньої і бомбардувальної авіації.

Він додав, що дальність польотів літаків Ту-160 при виконанні бойових завдань з акваторії Середземного моря становила понад 13 тисяч кілометрів.

Шойгу заявив, що бойовики залишають райони бойових дій, а бандформування зазнають втрат.

Також він стверджує, що налагоджено взаємодію з французькими військовими.