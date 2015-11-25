Російські комуністи закликали Туреччину повернути собор Святої Софії християнам

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Ми очікуємо від турецької сторони дружнього кроку - повернення собору Константинопольської Софії християнській церкві, - заявив Гаврилов. - Російська сторона готова брати участь матеріально, а також залучити до відновлення вселенського християнського пам'ятника кращих російських реставраторів і вчених. Цей крок допоміг би Туреччині та ісламу продемонструвати, що добра воля вище політики!»

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У КПРФ нагадали, що сьогодні, коли російсько-турецькі відносини переживають випробування на міцність, «особливо важливі взаємні дружні ініціативи та пропозиції». У зв'язку з цим Росія «вважає можливим згадати в Стамбулі найдавнішю святиню всього християнського світу - Святої Софії Константинопольської», зазначає КПРФ.