У Кенії десятки тисяч людей прийшли на месу Папи Римського (фото)

У своїй промові перед присутніми понтифік підкреслив, що "здоров'я суспільства залежить від здоров'я кожної родини".

У середу Папа прибув до Кенії, з якої починається його перший візит в країни Африки. Потім він відвідає Уганду і Центральноафриканську республіку, повідомляє Російська служба ВВС.

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Перед початком меси Франциск провів зустріч з релігійними лідерами Кенії, які, за його словами, повинні стати "пророками миру" в суспільстві, що роздирається ненавистю.

Духовні ісламські лідери Кенії привітали візит понтифіка, заявивши, що він дає надію пригнобленим.

Раніше повідомлялося, що уряд Кенії залучить до 10 тисяч поліцейських для забезпечення безпеки в ході візиту папи Франциска.

Близько 30% кенійців є хрещеними католиками. Серед них - президент країни Ухуру Кеніата.