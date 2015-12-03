Виступ Путіна надихнув далекобійників якомога швидше влаштувати "Равлика" в Москві

Про це розповів журналіст «Комерсанта» Олександр Черних, який знаходиться в Підмосков'ї разом з далекобійниками.

За його словами, у них є певне місце збору біля Москви, куди і прямують, щоб, мабуть, або ввечері, або вранці виїхати далі вже до МКАДу і провести акцію «Равлик».

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Водії великовантажних автомобілів з різних міст Росії прийняли таке рішення після завершення послання президента до Федеральних зборів. Вони очікували, що у своїй промові Володимир Путін відреагує на їх проблему. Далекобійники виступають проти впровадження системи «Платон», яка призначена для плати за проїзд вантажівок по федеральних трасах. За словами активістів, система розорить їх у найближчі місяці, так як фінансові навантаження непосильні для водіїв-приватників. Кілька десятків великовантажних вже рушили до столиці.