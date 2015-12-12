У Москві опозиція проводить "Марш змін" (фото, відео)

Про це повідомляє "112 Україна".

Повідомляється, що дана акція не була узгоджена з мерією Москви. У зв'язку з цим вже є затримані. За словами кореспондента, один автозак вже заповнений людьми, вже підігнали другий.

Всього на Пушкінську площу вийшли близько 100 осіб.

"Люди намагаються не йти, було кілька бійок", - повідомила кореспондент.

Комітет протестних дій закликав активістів зібратися 12 грудня в годину дня на Пушкінській площі, від якої спочатку планувалося почати ходу до проспекту Сахарова.

Комітет повідомив, що в марші візьмуть участь представники партій ПАРНАС, "Яблуко", "Громадянська ініціатива", руху "Солідарність".

"Ми виходимо на "Марш змін", щоб почати кампанію громадянської незгоди, громадянської непокори, громадянської солідарності", - йдеться в повідомленні організаторів.