У М'янмі через зсув загинуло близько 90 осіб (відео)

В результаті обвалу, який стався на нефритовій шахті в штаті Качін на півночі М'янми, загинуло до 90 осіб, повідомляє Апостроф.

Зазначається, що близько 100 осіб вважаються зниклими безвісти. Цифра загиблих незабаром може збільшитися, оскільки на місці НП триває рятувальна операція.

"Варто підкреслити, що в штаті Качін видобувається нефрит дуже високої якості, проте на шахтах часто трапляються зсуви. Більшість загиблих були бідняками, які займалися пошуками фрагментів дорогоцінних каменів серед відходів, які викидають із шахт", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обвалу було зруйновано кілька десятків помешкань місцевих жителів.

Читайте такожПонад мільйон людей стали жертвами повені у М'янмі (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2015 року понад 270 осіб загинули внаслідок зсуву грунту в Гватемалі.