У Сіднеї заарештовані двоє підозрюваних у підготовці терактів

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на ABC.

Один з передбачуваних терористів, 24-річний Абдулла Саліхі, був арештований на Меморіал-Авеню, іншого — 20-річного Мохаммада Аламуї, затримали в Бенкстоуні.

За даними слідства, заарештовані виявляли інтерес до військово-морської бази Вуллумулу. Поліція запевнила, що реальної небезпеки для населення в даному випадку не було.

Саліхі підозрюється у виготовленні документів з метою сприяння запланованій терористичній атаці. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

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Аламуї буде пред'явлено звинувачення у таємній змові у вчиненні дій, які служать підготовкою до теракту. Це передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. В ході одного з рейдів раніше в цьому місяці поліція вже заарештувала його брата.

Раніше УНІАН повідомляв, що ватажки діючого на Близькому Сході терористичного угруповання "Ісламська держава" виношують плани створення "віддаленого халіфату" на території Індонезії.