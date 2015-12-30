WSJ назвав топ-політиків, за якими таємно стежать американські спецслужби

Незважаючи на те, що два роки президент США Барак Обама заявив, що має намір припинити стеження за головами дружніх держав, деяких топ-політиків Білий Дім залишив під "пильним наглядом".

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Про це з посиланням на високопоставлені джерела повідомляє The Wall Street Journal.

На першому місці в списку прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, також стежать за президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом. При цьому роботу спецслужб у напрямку Нетаньяху Обама вважає такою, що "відповідає інтересам забезпечення національної безпеки".

На тлі переговорів щодо іранської ядерної програми і перехоплення розмов ізраїльських політиків у США виникла підозра, що за Конгресом також стежать, а Ізраїль може зірвати домовленості.

В адміністрації Обами існує так званий "захищений список" лідерів держав, за якими США не стежать. До нього входять президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і ряд інших глав країн НАТО.