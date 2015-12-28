Розвідка ВМС США оприлюднила доповідь, в якій йдеться про "глобальну присутність" російського флоту

Про це йдеться у доповіді Управлінння військово-морської розвідки США (ONI, Office of Naval Intelligence - УНІАН) про стан російського флоту, пише Голос Америки з посиланням на The Daily Beast.

Зазначається, що документ, оприлюднений наприкінці року, став першою за 24 роки відкритою громадськості доповіддю присвяченою військово-морським силам Росії.

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Доповідь відзначає прогрес досягнутий Росією у розвитку ВМС та зауважує, що загальна кількість бойових кораблів та підводних човнів у ВМС Росії нині сягнула 186-ти. Ця цифра поступається лише військовим флотам США та Китаю.

Доповідь звертає окрему увагу на продемонстровану Росією здатність здійснювати пуски крилатих ракет морського базування.

Упорядник доповіді зокрема зауважує, що російські крилаті ракети "Калібр" надають навіть малим флотським платформам "значний наступальний потенціал, а використання ракет море-земля дозволяє усім військовим кораблям Росії нести загрозу нерухомим наземним цілям, використовуючи неядерні боєголовки".