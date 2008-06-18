У США пройде загальний перепис мусульман

Кілька американських правозахисних і статистичних організацій проведуть цього літа перепис мусульман на території США, пише 17 червня USA Today.

Організатори вважають, що нове дослідження дозволить скласти точніше уявлення про кількість і етнічну приналежність американських мусульман. Зокрема, передбачається ретельніше зайнятися пошуком місць, де проходять молитви, а також включити до результатів дослідження ряд ісламських сект, які раніше в перепису не враховувалися. Результати дослідження будуть оприлюднені на початку 2009 року.

Як зазначає видання, схоже дослідження було проведене Радою з американо-ісламських відносин (The Council on American Islamic Relations - CAIR) 2001 року. Тоді в перепису брали участь прихожани більш ніж 1200 американських мечетей - близько двох мільйонів мусульман. Грунтуючись на цих даних, CAIR припустило, що в цілому в США живуть близько 6-7 мільйонів мусульман.

Також було встановлено, що 33 відсотки американських мусульман є вихідцями з Південної Азії, 30 відсотків - афроамериканці і 25 відсотків - араби. Крім того, у звіті наголошується, що порівняно з 1994 роком кількість прихильників ісламу в США зросла більш ніж на 300 відсотків.

Лента.ру