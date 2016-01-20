Путін погрожує анонімам в інтернеті Берією (відео)

Президент РФ Володимир Путін заявив, що всі висловлювані в мережі скарги і претензії повинні бути персоніфікованими і згадав колишнього главу НКВС і соратника Сталіна Лаврентія Берію.

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"Всі скарги, в тому числі в інтернеті, вони, звичайно, повинні бути індивідуальними. Це стосується не тільки скарг у галузі роботи малого і середнього бізнесу. Взагалі в цілому, звичайно, в інтернеті легко ховатися, грубіянити, обзиватися, заявляти свою позицію якусь крайню, і при цьому ще й невідомо, хто це робить", — цитують Путіна "РИА Новости".

За його словами, "якщо у людини є якась позиція, є якісь претензії, нехай вона скаже, назве себе".

"Інакше це не претензія і не скарга, це анонімка. І тут тільки один перевіряючий добре працював – Лаврентій Павлович Берія", — підсумував російський лідер.

Відзначимо, в середині грудня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про необхідність регулювання інтернету.