У Кабулі неподалік посольства РФ прогримів потужний вибух - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

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Гучний вибух було чути в районі поблизу російського посольства на заході Кабула.

Поки повідомлень про пошкодження або жертви не надходило.

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