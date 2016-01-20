У Кабулі неподалік посольства РФ прогримів потужний вибух - Reuters
15:37, 20 січня 2016Світ
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У столиці Афганістану біля російського посольства прогримів потужний вибух.
Reuters
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
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Гучний вибух було чути в районі поблизу російського посольства на заході Кабула.
Поки повідомлень про пошкодження або жертви не надходило.
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