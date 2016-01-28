Складено рейтинг найкращих країн для переїзду після виходу на пенсію

Всього в список увійшло 23 країни, передає Lenta.ru. Основним аргументом для присудження першого місця стала дешевизна життя в країні. Автори рейтингу порівнювали щоденні витрати жителів - покупки в продовольчих магазинах, квитки в кіно, середній чек у ресторанах, вартість комунальних послуг, абонементи у спортзал та інші. В той же час вони уточнили, що мова йде про тих, хто отримує пенсію в доларах.

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Так, у столиці Камбоджі Пномпені оренда квартири з двома спальнями обійдеться в $300 в місяць, обід з страви зі свининою і рисом або локшиною в середньому буде коштувати $3-4 на людину в ресторані місцевої кухні і $6-8 в закладі європейської або американської кухні. Пляшка французького або австралійського вина обійдеться в $10, а пиво - 50 центів за келих.

Якщо пенсіонери віддадуть перевагу купівлі продуктів у супермаркеті, це обійдеться їм в $150 на місяць. Крім того, послуги мобільного зв'язку, включаючи 71 хвилину міжнародних дзвінків, будуть коштувати близько $1,5 в місяць.

На другому місці рейтингу розташовується Нікарагуа, а на третьому - Колумбія.