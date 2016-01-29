Американська компанія через санкції переносить збірку автоматів Калашникова

Санкції, введені Бараком Обамою в 2014 році у зв'язку з анексією Криму, забороняють американським компаніям вести справи з вісьмома російськими виробниками зброї, серед яких і концерн "Калашников", який виробляє АК-47, повідомляє "Голос Америки".

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У 2015 році американський підрозділ налагодив виробництво в Таллітауні, штат Пенсільванія, проте тепер його вирішено перенести до міста Помпано-Біч.

Минулого тижня компанія представила нову серію гвинтівок, дробовиків на збройовій виставці SHOT Show в Лас-Вегасі.

Kalashnikov USA отримала від влади Помпано-Біч дозвіл на виробництво, а також ліцензію на імпорт від Управління по контролю за обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів, вогнепальної зброї і вибухових матеріалів.

Однак компанії не можна продавати зброю і виробляти боєприпаси, тому вона буде працювати через торгові компанії в інших штатах.

Автомат Калашникова був розроблений радянським конструктором Михайлом Калашниковим в 1946 році і по цей день залишається найбільш популярною і поширеною автоматичною гвинтівкою в світі. Передбачається, що було вироблено близько 75 млн екземплярів цієї моделі.