Автомат Калашникова став головною зброєю терористів - The Guardian

Про це повідомляє газета The Guardian.

У зв'язку з цим поліцейські європейських країн намагаються з'ясувати, звідки привозиться зброя і хто продає її джихадистів. Видання підкреслює, що на сьогоднішній день в світі виробляється близько 200 моделей гвинтівок типу Калашникова і основним виробником є Китай. При цьому на континенті ще близько 30 країн законно виготовляють подібну зброю.

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Тим не менш легальне виробництво швидко може перерости в незаконну контрабанду, підкреслює автор статті. Китай в основному експортує автомати Калашникова в африканські країни, після чого солдати з низькою зарплатою продають їх на чорному ринку. Відзначається, що охоплена громадянською війною Лівія також стає «зосередженням зброї». За даними ООН, Лівія незаконно експортувала автомати в 14 інших країн.

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Незважаючи на те, що більшість автоматів Калашникова були вироблені понад 35 років тому, у балканських країнах, країнах колишнього СРСР і країнах Північної Африки залишаються десятки мільйонів готових до застосування гвинтівок. На думку автора статті, саме їх доступність призвела до того, що автомати Калашникова перетворилися на головну зброю терористів в Європі.