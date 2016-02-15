Глава ЦРУ: у нас була інформація про підготовку терактів в Парижі

Виступаючи в ефірі американського телеканалу CBS, Джон Бреннан пояснив, що нападу не вдалося запобігти через брак конкретики, передає Бі-бі-сі. За його словами, незадовго до терактів бойовики перейшли на нові засоби зв'язку та найважливіші переговори ЦРУ перехопити не змогло.

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Те, що трапилося в Парижі Джон Бреннан назвав провалом всіх розвідувальних служб. Він зазначив, що практично всі учасники нападів були французами, які їздили в тренувальні табори ісламістів в Сирії, а потім безперешкодно повернулися назад.

Джон Бреннан підкреслив, що розвідникам вдалося зірвати безліч інших операцій бойовиків, проте приклад Франції показує, що розвідка має працювати ще краще. Глава ЦРУ не виключив, що наступною метою бойовиків можуть стати США.

Серія вибухів і скоординованих нападів на мирних громадян відбулася в Парижі в ніч на 14 листопада. Відповідальність за них взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава". Жертвами нападів стали 130 осіб, більше 300 отримали поранення.