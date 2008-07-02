Вибух у Сочі: двоє загиблих, 11 поранених

У Росії, в Адлерському районі Сочі стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Загинули двоє людей. Щонайменше, одинадцять постраждалих звернулися по медичну допомогу. В результаті вибуху обрушилися перекриття з першого по третій поверхи. Слідство розглядає дві ймовірні причини події - вибух газу і невстановленого вибухового пристрою.

Радіо Свобода