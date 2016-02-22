Обама обговорив з Путіним питання перемир'я в Сирії
Президент США Барак Обама провів сьогодні телефонну розмову з Володимиром Путіним на прохання Кремля, щоб обговорити зусилля з припинення військових дій між сирійським режимом і його союзниками, з одного боку, і озброєною опозицією, з іншого.
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
Президент Обамапривітав домовленості між США, Росією, а також іншими партнерами у Міжнародній групі підтримки Сирії про умови і методи припинення бойових дій, передає Радіо Свобода.
Обама підкреслив, що пріоритетом в даний час є забезпечення позитивної відповіді від сирійського режиму президента Башара Асада і збройної опозиції, а також сумлінне виконання усіма сторонами умов перемир'я, щоб полегшити страждання сирійського народу.
За оцінкою президента США, слід посилити керівництво ООН політичним процесом врегулювання в Сирії, а також зосередитися на розгромі екстремістського угруповання "Ісламська держава".
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Раніше повідомлялося, що режим припинення вогню в Сирії повинен вступити в силу в суботу, 27 лютого.