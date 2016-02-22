Обама обговорив з Путіним питання перемир'я в Сирії

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Президент Обамапривітав домовленості між США, Росією, а також іншими партнерами у Міжнародній групі підтримки Сирії про умови і методи припинення бойових дій, передає Радіо Свобода.

Обама підкреслив, що пріоритетом в даний час є забезпечення позитивної відповіді від сирійського режиму президента Башара Асада і збройної опозиції, а також сумлінне виконання усіма сторонами умов перемир'я, щоб полегшити страждання сирійського народу.

За оцінкою президента США, слід посилити керівництво ООН політичним процесом врегулювання в Сирії, а також зосередитися на розгромі екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Читайте такожОбама призначив Керрі головним переговірником США щодо Сирії

Раніше повідомлялося, що режим припинення вогню в Сирії повинен вступити в силу в суботу, 27 лютого.