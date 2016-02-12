У Обами закликають Росію "не прикриватися в Сирії боротьбою з ІД"

Як заявив журналістам прес-секретар Білого дому Ерік Шульц, лише найближчі дні покажуть, наскільки сторони, які домовилися про тимчасове припинення вогню в Сирії, готові дотримуватися його. За його словами, сам по собі факт угоди дуже важливий, проте попереду ще багато роботи, повідомляє РБК.

Читайте такожОбама призначив Керрі головним переговірником США щодо Сирії

Разом з тим Шульц закликав Росію припинити прикриватися «боротьбою з «Ісламською державою» для більшого втручання в сирійську громадянську війну». Прес-секретар Білого дому висловив думку, що Москва внесла свій внесок у виникнення гуманітарної кризи в Сирії, авіанальотами на райони, де практично не було бойовиків «Ісламського держави».

Заява Білого дому пролунала менш ніж через добу після того, як США і Росія домовилися на Мюнхенській конференції з безпеки домогтися протягом тижня припинення вогню між урядом Сирії і опозицією.