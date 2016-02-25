ЄС частково зняв санкції з Білорусі, залишивши ембарго на зброю

Відповідне рішення було ухвалено у четвер в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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Разом з тим, продовжено на один рік ембарго на постачання зброї до Білорусі та заморожування активів і заборона на поїздки для чотирьох осіб, пов'язаних зі зникненням двох опозиційних політиків, одного бізнесмена і одного журналіста.

Як відомо, 29 жовтня минулого року Рада призупинила до 29 лютого 2016 року заморожування активів і заборону на поїздки для 170 осіб і заморожування активів трьох компаній Білорусі. Відповідне рішення було прийнято у відповідь на звільнення всіх білоруських політв'язнів 22 серпня 2015 року та в умовах поліпшення відносин Білорусі з Європейським Союзом.

Відповідні законодавчі акти були ухвалені 25 лютого 2016 року після політичного рішення, прийнятого Радою 15 лютого 2016 року. Рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС 27 лютого.